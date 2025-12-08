Journée mondiale du climat Abbeville

Journée mondiale du climat

Dérèglement climatique, changement climatique, artificialisation des sols, quels effets sur notre quotidien ? Je vous accompagne pour discuter de ces sujets au cœur d’un ancien site industriel rendue à la nature, le parc de la Bouvaque !

Boulevard de la République Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69 patrimoine.publics@abbeville.fr

English :

Climate disruption, climate change, land artificialisation what are the effects on our daily lives? I’ll be joining you to discuss these issues in the heart of a former industrial site returned to nature, Parc de la Bouvaque!

German :

Welche Auswirkungen haben Klimawandel und Bodenversiegelung auf unseren Alltag? Ich werde mit Ihnen über diese Themen in einem ehemaligen Industriegebiet diskutieren, das der Natur zurückgegeben wurde, dem Parc de la Bouvaque!

Italiano :

Perturbazioni climatiche, cambiamenti climatici, artificializzazione del territorio: quali sono gli effetti sulla nostra vita quotidiana? Mi unirò a voi per discutere di questi temi nel cuore di un ex sito industriale restituito alla natura, il Parc de la Bouvaque!

Espanol :

Alteración del clima, cambio climático, artificialización del territorio… ¿qué efectos tienen en nuestra vida cotidiana? Me reuniré con ustedes para debatir estas cuestiones en el corazón de un antiguo emplazamiento industrial devuelto a la naturaleza, el Parc de la Bouvaque

