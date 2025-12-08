Journée Mondiale du Climat projection de DEMAIN L’Étoile Cinéma Saulieu

Journée Mondiale du Climat projection de DEMAIN

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Début : 2025-12-08 20:00:00

2025-12-08

Le lundi 8 décembre à 20h, à l’occasion de la Journée Mondiale du Climat, nous vous proposons la projection du documentaire DEMAIN de Cyril Dion et Mélanie Laurent (qui fête aussi ses 10 ans !).

La séance sera suivie d’une discussion avec Cyril Dion, en direct de Paris.

Tarif unique 4 €

Il y a 10 ans, Cyril Dion et Mélanie Laurent étaient partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer une catastrophe écologique et surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?

Durée 1h58

Bande-annonce https://youtu.be/BmTySqG7yf8?si=Wonky8ngAiKjNvPX .

