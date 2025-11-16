Journée mondiale du diabète de type 1 Espelette
Journée mondiale du diabète de type 1 Espelette dimanche 16 novembre 2025.
Journée mondiale du diabète de type 1
Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Randonnées pédestres encadrées par Ezpeletako Aldaxka. 8h départ des 15km. 9h30 départ des 6k500.
De 12h à 16h animation pour enfant.
A 11h, 14h, 15h et 16h film/débat diffusion d’une vidéo sur le diabète de type 1.
Restauration sur place animée par Folkalok, Ezpeletako Herrian Kantuz et Ilune Dufau. .
Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
English : Journée mondiale du diabète de type 1
German : Journée mondiale du diabète de type 1
Italiano :
Espanol : Journée mondiale du diabète de type 1
L’événement Journée mondiale du diabète de type 1 Espelette a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Pays Basque