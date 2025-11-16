Journée mondiale du diabète de type 1

Espelette Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Randonnées pédestres encadrées par Ezpeletako Aldaxka. 8h départ des 15km. 9h30 départ des 6k500.

De 12h à 16h animation pour enfant.

A 11h, 14h, 15h et 16h film/débat diffusion d’une vidéo sur le diabète de type 1.

Restauration sur place animée par Folkalok, Ezpeletako Herrian Kantuz et Ilune Dufau. .

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

