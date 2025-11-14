Journée mondiale du diabète Meschers-sur-Gironde

Journée mondiale du diabète Meschers-sur-Gironde vendredi 14 novembre 2025.

Journée mondiale du diabète

rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-14 13:00:00

Date(s) :

2025-11-14

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, un événement gratuit et ouvert à tous se tiendra le vendredi 14 novembre à l’Office de Tourisme de Meschers-sur-Gironde.

.

rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

English :

To mark World Diabetes Day, a free event open to all will be held on Friday November 14 at the Meschers-sur-Gironde Tourist Office.

German :

Anlässlich des Weltdiabetestages findet am Freitag, den 14. November, im Fremdenverkehrsamt von Meschers-sur-Gironde eine kostenlose und für alle offene Veranstaltung statt.

Italiano :

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, venerdì 14 novembre si terrà un evento gratuito aperto a tutti presso l’Ufficio del Turismo di Meschers-sur-Gironde.

Espanol :

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el viernes 14 de noviembre se celebrará un acto gratuito y abierto a todos en la Oficina de Turismo de Meschers-sur-Gironde.

L’événement Journée mondiale du diabète Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-20 par Royan Atlantique