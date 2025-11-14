Journée mondiale du diabète Meschers-sur-Gironde
Journée mondiale du diabète Meschers-sur-Gironde vendredi 14 novembre 2025.
Journée mondiale du diabète
rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 10:00:00
fin : 2025-11-14 13:00:00
Date(s) :
2025-11-14
À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, un événement gratuit et ouvert à tous se tiendra le vendredi 14 novembre à l’Office de Tourisme de Meschers-sur-Gironde.
rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
English :
To mark World Diabetes Day, a free event open to all will be held on Friday November 14 at the Meschers-sur-Gironde Tourist Office.
German :
Anlässlich des Weltdiabetestages findet am Freitag, den 14. November, im Fremdenverkehrsamt von Meschers-sur-Gironde eine kostenlose und für alle offene Veranstaltung statt.
Italiano :
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, venerdì 14 novembre si terrà un evento gratuito aperto a tutti presso l’Ufficio del Turismo di Meschers-sur-Gironde.
Espanol :
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el viernes 14 de noviembre se celebrará un acto gratuito y abierto a todos en la Oficina de Turismo de Meschers-sur-Gironde.
L’événement Journée mondiale du diabète Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-20 par Royan Atlantique