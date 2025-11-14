Journée Mondiale du Diabète – Stands et table ronde Mairie du 5e arrondissement PARIS
Journée Mondiale du Diabète – Stands et table ronde Mairie du 5e arrondissement PARIS vendredi 14 novembre 2025.
Au programme :
- Stands de médiation scientifique : Qu’est-ce que le diabète ?
- Dépistage gratuit
- Présence des associations de patients : Fédération Française des Diabétiques et Aide aux Jeunes Diabétiques
- Dégustation de pâtisseries à
faible index glycémique
Une table
ronde de 18h à 20h avec :
- Pr Cécile Godot (Hôpital
Necker), spécialiste du diabète chez l’enfant
- Pr Jean-François Gautier (Hôpital
Lariboisière), spécialiste du diabète chez l’adulte
- Pr. Sebastien Czernichow (Hôpital
européen Georges Pompidou) travaillant sur la nutrition et le diabète
- Dr Leopold Fezeu (Université
Sorbonne Paris Nord) spécialiste du Nutriscore
- Dr. Annath Golan (Psychologue)
travaillant sur le diabète gestationnel
- Jean-François Thébaut, Vice-président
de la Fédération Française des Diabétiques
Modération : Nicolas Venteclef, responsable du programme DiabetEx.
Le 14 novembre marque la journée mondiale du Diabète, une maladie chronique qui touche plus de 4 millions de personnes en France. À cette occasion DiabetEX, l’Université Paris Cité et la Mairie du 5ᵉ arrondissement de Paris organisent une journée d’animations, conférences et ateliers destinés aux scolaires le matin et au grand public à partir de 16h30.
Le vendredi 14 novembre 2025
de 16h30 à 20h00
gratuit Tout public.
Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS