Journée Mondiale du Diabète – Stands et table ronde Mairie du 5e arrondissement PARIS vendredi 14 novembre 2025.

Au programme :

  • Stands de médiation scientifique : Qu’est-ce que le diabète ?
  • Dépistage gratuit
  • Présence des associations de patients : Fédération Française des Diabétiques et Aide aux Jeunes Diabétiques
  • Dégustation de pâtisseries à
    faible index glycémique

Une table
ronde de 18h à 20h avec :

  • Pr Cécile Godot (Hôpital
    Necker), spécialiste du diabète chez l’enfant
  • Pr Jean-François Gautier (Hôpital
    Lariboisière), spécialiste du diabète chez l’adulte
  • Pr. Sebastien Czernichow (Hôpital
    européen Georges Pompidou) travaillant sur la nutrition et le diabète
  • Dr Leopold Fezeu (Université
    Sorbonne Paris Nord) spécialiste du Nutriscore
  • Dr. Annath Golan (Psychologue)
    travaillant sur le diabète gestationnel
  • Jean-François Thébaut, Vice-président
    de la Fédération Française des Diabétiques
    Modération : Nicolas Venteclef, responsable du programme DiabetEx.

Le 14 novembre marque la journée mondiale du Diabète, une maladie chronique qui touche plus de 4 millions de personnes en France. À cette occasion DiabetEX, l’Université Paris Cité et la Mairie du 5ᵉ arrondissement de Paris organisent une journée d’animations, conférences et ateliers destinés aux scolaires le matin et au grand public à partir de 16h30.
Le vendredi 14 novembre 2025
de 16h30 à 20h00
gratuit Tout public.

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon  75005 PARIS