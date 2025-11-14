Journée Mondiale du Diabète – Stands et table ronde Mairie du 5e arrondissement PARIS

Journée Mondiale du Diabète – Stands et table ronde Mairie du 5e arrondissement PARIS vendredi 14 novembre 2025.

Au programme :

Stands de médiation scientifique : Qu’est-ce que le diabète ?

Dépistage gratuit

Présence des associations de patients : Fédération Française des Diabétiques et Aide aux Jeunes Diabétiques

Dégustation de pâtisseries à

faible index glycémique

Une table

ronde de 18h à 20h avec :

Pr Cécile Godot (Hôpital

Necker), spécialiste du diabète chez l’enfant

Pr Jean-François Gautier (Hôpital

Lariboisière), spécialiste du diabète chez l’adulte

Pr. Sebastien Czernichow (Hôpital

européen Georges Pompidou) travaillant sur la nutrition et le diabète

Dr Leopold Fezeu (Université

Sorbonne Paris Nord) spécialiste du Nutriscore

Dr. Annath Golan (Psychologue)

travaillant sur le diabète gestationnel

Jean-François Thébaut, Vice-président

de la Fédération Française des Diabétiques

Modération : Nicolas Venteclef, responsable du programme DiabetEx.

Le 14 novembre marque la journée mondiale du Diabète, une maladie chronique qui touche plus de 4 millions de personnes en France. À cette occasion DiabetEX, l’Université Paris Cité et la Mairie du 5ᵉ arrondissement de Paris organisent une journée d’animations, conférences et ateliers destinés aux scolaires le matin et au grand public à partir de 16h30.

Le vendredi 14 novembre 2025

de 16h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS