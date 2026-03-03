Journée mondiale du fromage

1 Lieu-dit Chez Laurent Bellechassagne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Journée mondiale du fromage avec diverses animations traite de faux animaux, dégustation de fromages et visite de la ferme

Sur réservations .

1 Lieu-dit Chez Laurent Bellechassagne 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 85 86 63 fermepedagogiquedugrandchene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée mondiale du fromage

L’événement Journée mondiale du fromage Bellechassagne a été mis à jour le 2026-02-27 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze