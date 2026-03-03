Journée mondiale du fromage Bellechassagne

Journée mondiale du fromage Bellechassagne samedi 28 mars 2026.

1 Lieu-dit Chez Laurent Bellechassagne Corrèze

Journée mondiale du fromage avec diverses animations traite de faux animaux, dégustation de fromages et visite de la ferme

Sur réservations   .

1 Lieu-dit Chez Laurent Bellechassagne 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 85 86 63  fermepedagogiquedugrandchene@gmail.com

