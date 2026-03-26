JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE

1 place de l’Etoile Pouzolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Vente et échange gratuit des livres du monde à 11h au Café des Allées.

Si vous voulez juste venir feuilleter, c’est très bien.

Si vous avez des livres en trop que vous souhaitez échanger ou vendre, c’est l’endroit idéal pour le faire.

Si vous avez simplement envie d’une tasse de café avec des personnes partageant les mêmes idées, venez nous rejoindre !

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1 place de l’Etoile Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 24 80 17

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English : JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE

Free sale and exchange of books from around the world at 11am at the Café des Allées.

If you just want to browse, that’s fine.

If you’ve got extra books you’d like to swap or sell, this is the place to do it.

If you just fancy a cup of coffee with like-minded people, come and join us!

L’événement JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE Pouzolles a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT AVANT-MONTS