JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE “S’Y PLONGER À FOND” Beaufort

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE “S’Y PLONGER À FOND”

Avenue du Général de Gaulle Beaufort Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La bibliothèque de Beaufort célèbre la Journée Mondiale du Livre avec une matinée conviviale autour de la lecture. Vente de livres, renouvellement du stock et rencontres avec les bénévoles une belle occasion de trouver de nouvelles lectures et de soutenir la vie culturelle locale.

La bibliothèque de Beaufort invite le public à célébrer la Journée Mondiale du Livre lors d’une matinée placée sous le signe du partage et de la découverte. Cet événement, intitulé “S’y plonger à fond”, met à l’honneur le plaisir de lire et l’accès à la culture pour tous. Les visiteurs pourront parcourir une large sélection d’ouvrages proposés à la vente, idéale pour enrichir leur bibliothèque personnelle ou dénicher de nouvelles inspirations littéraires.

Cette journée est également l’occasion pour l’équipe de bénévoles de renouveler une partie du fonds documentaire, permettant ainsi de proposer des collections toujours actuelles et variées. L’ambiance se veut chaleureuse et accessible, favorisant les échanges autour des livres, des auteurs et des coups de cœur du moment. Une belle initiative pour soutenir la lecture, encourager la curiosité et renforcer le lien entre habitants et bibliothèque.

3 BONNES RAISONS

1. Une célébration de la lecture

Un moment convivial pour découvrir de nouveaux livres, échanger avec les bénévoles et partager le plaisir de lire.

2. Une vente d’ouvrages variés

Romans, documentaires, jeunesse… une sélection pour tous les goûts et tous les âges.

3. Soutenir la bibliothèque locale

Participer, c’est encourager le renouvellement du fonds et la dynamique culturelle du village. .

Avenue du Général de Gaulle Beaufort 34210 Hérault Occitanie +33 6 45 77 39 85 comitedesfetesbeaufort34@gmail.com

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English : JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE “S’Y PLONGER À FOND”

The Beaufort library celebrates World Book Day with a convivial morning of reading. Book sales, stock renewal and meetings with volunteers: a great opportunity to find new reading material and support local cultural life.

L’événement JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE “S’Y PLONGER À FOND” Beaufort a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC