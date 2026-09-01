Informations pratiques

Moulins

Journée mondiale du nettoyage de la planète

Place d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Cette journée vise à débarrasser le centre-ville des mégots et autres détritus. Plusieurs structures locales s’associent à l’événement, comme le Rotary, le Lions club Moulins Anne de France et le collège Anne-de-Beaujeu.

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Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00

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English :

The goal of this event is to rid the downtown area of cigarette butts and other litter. Several local organizations are partnering for the event, including the Rotary Club, the Moulins Anne de France Lions Club, and Anne-de-Beaujeu Middle School.

L’événement Journée mondiale du nettoyage de la planète Moulins a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région