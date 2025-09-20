Journée mondiale du nettoyage de notre planète Marché des Sorinières Les Sorinières

Journée mondiale du nettoyage de notre planète Marché des Sorinières Les Sorinières samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Le samedi 20 septembre, la Ville renouvelle son opération de nettoyage citoyen. Seul, en famille ou entre amis, venez nettoyer les rues et chemins de la commune. Trois points de collecte : place Simone Veiljardins du Bocageparvis Alice Milliat Rendez-vous à 10h, puis rassemblement à 11h30 derrière la mairie pour la pesée et un verre de l’amitié. Avec la participation du café associatif MiKdo et les Randos Sors. Venir avec un gilet fluo, des gants, des chaussures fermées et un sac.

Marché des Sorinières Centre Les Sorinières 44840

https://www.ville-sorinieres.fr https://www.ville-sorinieres.fr/agenda/world-cleanup-day/