Journée mondiale du pull de Noël à Honfleur Honfleur

Journée mondiale du pull de Noël à Honfleur
Mairie de Honfleur Honfleur Calvados
Début : 2025-12-19 11:45:00
Journée mondiale du pull de Noël rendez-vous vendredi 19 décembre 2025 à 11h45 avec votre plus joli pull de Noël dans le hall de la mairie pour immortaliser l’instant tous ensemble
Mairie de Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00
English : Journée mondiale du pull de Noël à Honfleur
World Christmas Sweater Day: meet on Friday, December 19, 2025 at 11:45 a.m. with your prettiest Christmas sweater in the Town Hall lobby to immortalize the moment together
