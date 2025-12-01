Journée mondiale du pull de Noël à Honfleur Honfleur

Journée mondiale du pull de Noël à Honfleur

Journée mondiale du pull de Noël rendez-vous vendredi 19 décembre 2025 à 11h45 avec votre plus joli pull de Noël dans le hall de la mairie pour immortaliser l’instant tous ensemble

Mairie de Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

English : Journée mondiale du pull de Noël à Honfleur

World Christmas Sweater Day: meet on Friday, December 19, 2025 at 11:45 a.m. with your prettiest Christmas sweater in the Town Hall lobby to immortalize the moment together

