Journée mondiale du refus de la misère Centre Elgar Hasparren

Journée mondiale du refus de la misère Centre Elgar Hasparren samedi 18 octobre 2025.

Journée mondiale du refus de la misère

Centre Elgar 11 Rue Gaskoina Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre de la Journée Mondiale du Refus de la Misère célébrée tous les 17 octobre par l’association ATD Quart Monde le thème de l’année 2025 pauvreté = exclusion

Si vous souhaitez participer déposez votre dessin sur une feuille A4 avec votre nom, prénom, âge et n° de téléphone au dos avant le lundi 13 octobre à l’accueil du Centre Elgar ou par courrier

CCAS 11 Rue Gaskoina MSP

Elgar 64240 Hasparren

Des dessins à la Médiathèque de Hasparren à partir du mardi 14 octobre après-midi. Des urnes seront mises à disposition pour voter.

Des gagnants et remise des lots le samedi 18 octobre sur la place du marché à Hasparren. .

Centre Elgar 11 Rue Gaskoina Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 60 22

English : Journée mondiale du refus de la misère

German : Journée mondiale du refus de la misère

Italiano :

Espanol : Journée mondiale du refus de la misère

L’événement Journée mondiale du refus de la misère Hasparren a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Pays Basque