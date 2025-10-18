Journée mondiale du refus de la misère Centre Elgar Hasparren
Journée mondiale du refus de la misère
Centre Elgar 11 Rue Gaskoina Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Dans le cadre de la Journée Mondiale du Refus de la Misère célébrée tous les 17 octobre par l’association ATD Quart Monde le thème de l’année 2025 pauvreté = exclusion
Si vous souhaitez participer déposez votre dessin sur une feuille A4 avec votre nom, prénom, âge et n° de téléphone au dos avant le lundi 13 octobre à l’accueil du Centre Elgar ou par courrier
CCAS 11 Rue Gaskoina MSP
Elgar 64240 Hasparren
Des dessins à la Médiathèque de Hasparren à partir du mardi 14 octobre après-midi. Des urnes seront mises à disposition pour voter.
Des gagnants et remise des lots le samedi 18 octobre sur la place du marché à Hasparren. .
