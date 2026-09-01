Journée mondiale du slam au MZ MZ Thouars

Informations pratiques

Thouars

Journée mondiale du slam au MZ

MZ 2 Rue des Clairettes Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Thouars célèbre les 40 ans du slam de poésie le 26 septembre 2026 au MZ ! Atelier d’écriture à 15h30 (10 pers. max., sur inscription, participation libre), puis scène ouverte dès 19h30. Inscriptions sur place de 19h à 20h. 3 textes max./personne, 3 min max./texte. Rens. : cielesfeuillesvolantes@gmai

Thouars va participer à la journée mondiale du slam de poésie pour célébrer les 40 ans de cette discipline le 26 septembre 2026 au MZ – avec une scène ouverte à partir de 19H30 Pour la fluidité de l’animation : inscription à la scène ouverte entre 19h00 et 20h00. Avec atelier d’écriture slam et poésie à 15H30 ( limité à 10 personnes sur inscription et participation libre) renseignement et inscription par mail cielesfeuillesvolantes@gmail.com Célébrons ensemble cet ART ORA’THOUARS, cet art pour toutes et tous qui mêle poésie et oralité ; la poésie, celle que vous écrivez et que vous avez à partager. Les règles du slam poésie sont simples : 3 textes maximum par personne, 3 minutes maximum par texte. Il n’y a pas de minimum. Sans décors sans costume, normalement sans musique. .

MZ 2 Rue des Clairettes Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cielesfeuillesvolantes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée mondiale du slam au MZ

Thouars will celebrate the 40th anniversary of slam poetry on September 26, 2026, at the MZ! Writing workshop at 3:30 p.m. (max. 10 people, registration required, free admission), followed by an open mic starting at 7:30 p.m. Registration on-site from 7:00 PM to 8:00 PM. Max. 3 texts per person, max. 3 min. per text. Info: cielesfeuillesvolantes@gmai

L’événement Journée mondiale du slam au MZ Thouars a été mis à jour le 2026-09-04 par Maison du Thouarsais