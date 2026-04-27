Targasonne

JOURNEE MONDIALE DU SOLEIL THEMIS

86 Route de Thémis Targasonne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le site de la centrale solaire Thémis à Targasonne ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion de la Journée Mondiale du Soleil ! Au programme des ateliers cadrans solaires et cuiseurs solaires , des documentaires, mais aussi des stands…

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86 Route de Thémis Targasonne 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 46 00 Contact-tsi@cd66.fr

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English :

The Thémis solar power plant in Targasonne is opening its doors for World Sun Day! On the program: sundial and solar cooker workshops, documentaries, as well as stands…

L’événement JOURNEE MONDIALE DU SOLEIL THEMIS Targasonne a été mis à jour le 2026-04-27 par OTC PYRENEES CERDAGNE