Journée mondiale France Alzheimer 71 Chalon-sur-Saône
Journée mondiale France Alzheimer 71 Chalon-sur-Saône lundi 22 septembre 2025.
Journée mondiale France Alzheimer 71
Clos Bourguignon Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-22
fin : 2025-09-22
Date(s) :
2025-09-22
Journée mondiale France Alzheimer 71.
Depuis 40 ans, ensemble face à Alzheimer !
Conférences thématiques (14h à 16h) | Animations | Stands partenaires | Buvette et petite restauration. .
Clos Bourguignon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 18 68 90 contact71@francealzheimer.org
English : Journée mondiale France Alzheimer 71
German : Journée mondiale France Alzheimer 71
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée mondiale France Alzheimer 71 Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I