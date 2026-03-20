Journée mondiale Sensibilisation à l’autisme Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac

Journée mondiale Sensibilisation à l’autisme

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Le GEM Saphir d’affinités (Groupe Entraide Mutuelle locale) se mobilise au supermarché Leclerc le matin et à la médiathèque de Jonzac l’aprés-midi pour la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.

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Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 24 54 adherentsgemjonzac@adei17.com

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English :

The GEM Saphir d’affinités (Groupe Entraide Mutuelle locale) is mobilizing at the Leclerc supermarket in the morning and at the Jonzac media library in the afternoon for World Autism Awareness Day.

L’événement Journée mondiale Sensibilisation à l’autisme Jonzac a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge