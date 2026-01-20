Journée mondiales des zones humides Abbeville

Journée mondiales des zones humides

Place de la Gare Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

De 10h à 11h30

Conférence sur la Biodiversité et l’Histoire Naturelle des Hauts-de-France, dans la salle Max Lejeune à Garopôle

De 14h à 16h30

Balade en Basse Vallée avec visite guidée du Chalet de Blanquetaque, par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard (gratuit, sur inscription, places limitées)

Partez à la découverte des zones humides de la basse vallée de la Somme, une mosaïque de milieux pâturés autrefois recouverts par la mer. Guidés par le gestionnaire, vous découvrirez la diversité des milieux humides du secteur mares, roselières et prairies inondables avant de visiter le chalet de Blanquetaque. Ce lieu emblématique offre une immersion dans l’histoire, la biodiversité et les paysages préservés de la basse vallée, véritable havre de paix pour les amoureux de nature et lieux de travail des équipes du Syndicat Mixte.

A partir de 14h

Visites de la Réserve Ornithologique de Grand-Laviers, par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme (gratuit pour les participants à la conférence du matin).

L’espace naturel sensible (ENS) de la Plume, à Abbeville, géré par le Département de la Somme, sera, comme à l’ordinaire, ouvert au public en visite libre.

Place de la Gare Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

English :

10am to 11:30am:

Conference on Biodiversity and Natural History in Hauts-de-France, in the Salle Max Lejeune at Garopôle

2pm to 4:30pm:

Basse Vallée walk with guided tour of the Chalet de Blanquetaque, by Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard (free, registration required, places limited)

Discover the wetlands of the lower Somme valley, a mosaic of grazed environments once covered by the sea. Guided by the park manager, you’ll discover the diversity of wetlands in the area: ponds, reed beds and flood meadows, before visiting the Blanquetaque chalet. This emblematic site immerses you in the history, biodiversity and unspoilt landscapes of the lower valley, a haven of peace for nature lovers and the workplace of the Syndicat Mixte teams.

From 2pm:

Tours of the Grand-Laviers Ornithological Reserve, by the Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme (free for participants in the morning conference).

The Espace Naturel Sensitive (ENS) de la Plume, in Abbeville, managed by the Département de la Somme, will, as usual, be open to the public for free visits.

