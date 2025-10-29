JOURNÉE MONSTRUEUSE À LA MÉDIATHÈQUE Sauvian

JOURNÉE MONSTRUEUSE À LA MÉDIATHÈQUE

17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Pour cette journée Halloween, la médiathèque redouble d’idées pour te faire frissonner, bébé lecteur, atelier créatif, conte seront au rendez-vous!!. de 6 mois à 7 ans. Gratuit. Viens déguisé!

Frissons garantis pour cette journée d’Halloween!

L’exposition Cornebidouille et Les Vilains vous attendent toutes la journée sur les murs et dans les couloirs de la Médiathèque !

10h30: Booouuu! Bébé lecteur signé, par Emilie Bruyant.

Apprendre à signer et écouter avec bébé dans une ambiance Halloween.

Dès 6 mois

15h: Fabrication de lanternes.

Viens fabriquer ta lanterne d’Halloween !

Dès 7 ans

17h: Histoires frissonnantes.

Grace aux histoires qu’ils auront choisi, les médiathécaires ne manqueront pas d’imagination pour te faire frissonner!

De 4 à 6 ans

Gratuit.

Viens déguisé ! .

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72

English :

For Halloween, the multimedia library is redoubling its ideas to make you shiver, with baby readers, creative workshops and storytelling. From 6 months to 7 years. Free admission. Come in costume!

German :

An diesem Halloween-Tag lässt sich die Mediathek viel einfallen, um dir einen Schauer über den Rücken zu jagen: Baby-Leser, Kreativ-Workshops, Märchen!!. 6 Monate bis 7 Jahre. Es ist kostenlos. Kommen Sie verkleidet!

Italiano :

In occasione di Halloween, la biblioteca multimediale raddoppia le idee per farvi rabbrividire, con baby-lettori, laboratori creativi e narrazioni. Da 6 mesi a 7 anni. Ingresso libero. Venite vestiti!

Espanol :

Este Halloween, la biblioteca multimedia redobla sus ideas para hacerte temblar, con bebés lectores, talleres creativos y cuentacuentos. De 6 meses a 7 años. Entrada gratuita. ¡Ven disfrazado!

