JOURNÉE MONSTRUEUSE À LA MÉDIATHÈQUE Sauvian
JOURNÉE MONSTRUEUSE À LA MÉDIATHÈQUE Sauvian mercredi 29 octobre 2025.
JOURNÉE MONSTRUEUSE À LA MÉDIATHÈQUE
17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Pour cette journée Halloween, la médiathèque redouble d’idées pour te faire frissonner, bébé lecteur, atelier créatif, conte seront au rendez-vous!!. de 6 mois à 7 ans. Gratuit. Viens déguisé!
Frissons garantis pour cette journée d’Halloween!
L’exposition Cornebidouille et Les Vilains vous attendent toutes la journée sur les murs et dans les couloirs de la Médiathèque !
10h30: Booouuu! Bébé lecteur signé, par Emilie Bruyant.
Apprendre à signer et écouter avec bébé dans une ambiance Halloween.
Dès 6 mois
15h: Fabrication de lanternes.
Viens fabriquer ta lanterne d’Halloween !
Dès 7 ans
17h: Histoires frissonnantes.
Grace aux histoires qu’ils auront choisi, les médiathécaires ne manqueront pas d’imagination pour te faire frissonner!
De 4 à 6 ans
Gratuit.
Viens déguisé ! .
17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72
English :
For Halloween, the multimedia library is redoubling its ideas to make you shiver, with baby readers, creative workshops and storytelling. From 6 months to 7 years. Free admission. Come in costume!
German :
An diesem Halloween-Tag lässt sich die Mediathek viel einfallen, um dir einen Schauer über den Rücken zu jagen: Baby-Leser, Kreativ-Workshops, Märchen!!. 6 Monate bis 7 Jahre. Es ist kostenlos. Kommen Sie verkleidet!
Italiano :
In occasione di Halloween, la biblioteca multimediale raddoppia le idee per farvi rabbrividire, con baby-lettori, laboratori creativi e narrazioni. Da 6 mesi a 7 anni. Ingresso libero. Venite vestiti!
Espanol :
Este Halloween, la biblioteca multimedia redobla sus ideas para hacerte temblar, con bebés lectores, talleres creativos y cuentacuentos. De 6 meses a 7 años. Entrada gratuita. ¡Ven disfrazado!
L’événement JOURNÉE MONSTRUEUSE À LA MÉDIATHÈQUE Sauvian a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE