Journée montagne propre Artouste Laruns dimanche 21 septembre 2025.

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Le temps d’une journée, venez redonner à notre belle station d’Artouste tout son caractère naturel.

L’opération montagne propre consiste à ramasser, sous forme de cueillette, les déchets sur les pistes, circuits VTT, promenade du petit train.

Excellente occasion pour sensibiliser les enfants et pratiquants du milieu montagnard sur la fragilité du milieu dans lequel ils évoluent au fil des saisons.

Rdv à Fabrèges à 8h45 (jusqu’à 16h30)

Inscriptions OBLIGATOIRES sur le site www.artouste.fr

Bus gratuit jusqu’à Artouste depuis Arudy, arrêt à Laruns sur réservation également .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@artouste.fr

