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Journée montagne propre – Artouste Laruns

dimanche 20 septembre 2026 · Laruns

Journée montagne propre – Artouste Laruns

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:45:00
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Laruns

Journée montagne propre – Artouste

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:45:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Le temps d’une journée, venez redonner à notre belle station d’Artouste tout son caractère naturel.
L’opération montagne propre consiste à ramasser, sous forme de cueillette, les déchets sur les pistes, circuits VTT, promenade du petit train.
Excellente occasion pour sensibiliser les enfants et pratiquants du milieu montagnard sur la fragilité du milieu dans lequel ils évoluent au fil des saisons.
Rdv à Fabrèges à 8h45 (jusqu’à 16h30)
Inscriptions OBLIGATOIRES sur le site : www.artouste.fr
Bus gratuit jusqu’à Artouste depuis Arudy, arrêt à Laruns – sur réservation également   .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@artouste.fr

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English : Journée montagne propre – Artouste

L’événement Journée montagne propre – Artouste Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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