Journée montagne propre – Artouste Laruns
dimanche 20 septembre 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Journée montagne propre – Artouste
Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:45:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Le temps d’une journée, venez redonner à notre belle station d’Artouste tout son caractère naturel.
L’opération montagne propre consiste à ramasser, sous forme de cueillette, les déchets sur les pistes, circuits VTT, promenade du petit train.
Excellente occasion pour sensibiliser les enfants et pratiquants du milieu montagnard sur la fragilité du milieu dans lequel ils évoluent au fil des saisons.
Rdv à Fabrèges à 8h45 (jusqu’à 16h30)
Inscriptions OBLIGATOIRES sur le site : www.artouste.fr
Bus gratuit jusqu’à Artouste depuis Arudy, arrêt à Laruns – sur réservation également .
Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@artouste.fr
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English : Journée montagne propre – Artouste
L’événement Journée montagne propre – Artouste Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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