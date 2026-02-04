Journée moto et quad Démonstration sur Prairie Grazac

Journée moto et quad Démonstration sur Prairie

Sopil (Le Mas) Grazac Haute-Loire

Début : 2026-03-14 08:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

2026-03-14

Le Club des Jeunes de Grazac organise une démonstration sur prairie qui va envoyer du lourd. Adrénaline, moteurs et bonne ambiance au programme. Places limitées inscription obligatoire.

Sopil (Le Mas) Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 19 23 79



The Club des Jeunes de Grazac (Grazac Youth Club) is organizing a demonstration on the meadow that’s sure to get the crowd going. Adrenalin, engines and a good atmosphere on the program. Places limited? registration required.

