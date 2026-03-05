JOURNÉE MOUCHE ET RIVIÈRES VIVANTES

1 Place du Capitaine Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Journée dédiée à la mouche le samedi 7 mars en partenariat avec le Club Mouche Languedoc et le GPS Pays d’Oc.

Un concours de pêche à la mouche sur le no-kill en seconde catégorie, une conférence La vie des rivières par l’hydrobiologiste Rémi Bourru, projections de films sur la pêche à la mouche, dans le cadre du Rise Festival .

8h-17h: Un concours de pêche à la mouche sur le no-kill en seconde catégorie, ouvert à tous et toutes atelier découverte du lancer de pêche à la mouche Lieu: Le Puech (34700)

18-19h30: Une conférence La vie des rivières par l’hydrobiologiste Rémi Bourru, pour tout savoir sur le fonctionnement des rivière, les danger qui les menacent et les actions que chacun peut, à titre personnel, peut mettre en œuvre pour sauvegarder ces milieux fragiles. Lieu: Médiathèque de Lodève (34700)

19h30-22h30: Projections de films sur la pêche à la mouche, dans le cadre du Rise Festival . Lieu: Cinéma Lutéva de Lodève (34700)

Programme: https://www.club-mouche-languedoc.fr/index.php/journee-mouche-rivieres-vivantes/ .

1 Place du Capitaine Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie contact@aappma-lagauloise.fr

English :

A day dedicated to fly fishing on Saturday March 7, in partnership with Club Mouche Languedoc and GPS Pays d?Oc.

A no-kill fly-fishing competition in the second category, a conference on The life of rivers by hydrobiologist Rémi Bourru, fly-fishing film screenings, as part of the Rise Festival .

L’événement JOURNÉE MOUCHE ET RIVIÈRES VIVANTES Lodève a été mis à jour le 2026-03-03 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC