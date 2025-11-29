Journée mycologique Gavaudun
Journée mycologique Gavaudun samedi 29 novembre 2025.
Journée mycologique
Place du village Gavaudun Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Le CDNP (Centre de Découverte Nature et Patrimoine) de Gavaudun organise une sortie en compagnie de la société mycologique du Périgord.
– Le matin direction les bois en covoiturage pour une cueillette de champignons
– A midi auberge espagnole à la salle des fêtes
– L’après-midi identifications et explications sur les différentes sortes de champignons que nous aurons cueillis.
Inscription souhaitée.
Rendez-vous place du village. .
Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28 cdnp47@gmail.com
