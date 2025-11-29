Journée mycologique Gavaudun

Journée mycologique Gavaudun samedi 29 novembre 2025.

Journée mycologique

Place du village Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Le CDNP (Centre de Découverte Nature et Patrimoine) de Gavaudun organise une sortie en compagnie de la société mycologique du Périgord.

– Le matin direction les bois en covoiturage pour une cueillette de champignons

– A midi auberge espagnole à la salle des fêtes

– L’après-midi identifications et explications sur les différentes sortes de champignons que nous aurons cueillis.

Inscription souhaitée.

Rendez-vous place du village. .

Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28 cdnp47@gmail.com

