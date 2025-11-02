Journée Mycologique Salle Polyvalente Marsac

Journée Mycologique

Salle Polyvalente 18 Rue du Stade Marsac Creuse

9h 00 accueil,

9h 30 départ cueillette de champignons guidée par la Société Mycologique du Limousin,

12h 00 casse-croute tiré du sac,

14h 00 à 17h 00 identification et présentation des champignons par la Société Mycologique du Limousin,

Salle polyvalente exposition Les Champignons , jeux pour enfants, buvette. .

Salle Polyvalente 18 Rue du Stade Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 61 32

