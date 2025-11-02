Journée Mycologique Salle Polyvalente Marsac
Salle Polyvalente 18 Rue du Stade Marsac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
9h 00 accueil,
9h 30 départ cueillette de champignons guidée par la Société Mycologique du Limousin,
12h 00 casse-croute tiré du sac,
14h 00 à 17h 00 identification et présentation des champignons par la Société Mycologique du Limousin,
Salle polyvalente exposition Les Champignons , jeux pour enfants, buvette. .
Salle Polyvalente 18 Rue du Stade Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 61 32
