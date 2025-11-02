Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée Mycologique Salle Polyvalente Marsac

Journée Mycologique

Journée Mycologique Salle Polyvalente Marsac dimanche 2 novembre 2025.

Journée Mycologique

Salle Polyvalente 18 Rue du Stade Marsac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02

Date(s) :
2025-11-02

9h 00 accueil,
9h 30 départ cueillette de champignons guidée par la Société Mycologique du Limousin,
12h 00 casse-croute tiré du sac,
14h 00 à 17h 00 identification et présentation des champignons par la Société Mycologique du Limousin,

Salle polyvalente exposition Les Champignons , jeux pour enfants, buvette.   .

Salle Polyvalente 18 Rue du Stade Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 61 32 

English : Journée Mycologique

German : Journée Mycologique

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Mycologique Marsac a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse