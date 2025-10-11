Journée national du commerce de proximité et de l’artisanat Magnac-Bourg

Journée national du commerce de proximité et de l’artisanat Magnac-Bourg samedi 11 octobre 2025.

Journée national du commerce de proximité et de l’artisanat

Place du Docteur Donnet Magnac-Bourg Haute-Vienne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Venez célébrer la Journée Nationale du Commerce de Proximité à Magnac-Bourg !

C’est l’occasion parfaite de redécouvrir le dynamisme de notre ville, de rencontrer les artisans et commerçants du territoire Briance-Sud-Haute-Vienne, et de soutenir l’économie locale.

De 9h à 15h buvette et restauration avec dégustation d’huîtres et de burgers. Profitez de notre foire mensuelle. Laissez vos enfants s’amuser au toboggan géant (accès gratuit pour les moins de 12 ans). Une ambiance musicale assurée par un DJ Junior !

À 10h30 Participez à la Color Run ! Une course de 5 km en courant, en marchant ou en s’amusant. Pensez à prévoir un t-shirt blanc pour profiter des jets de poudre colorée ! Le prix d’inscription est de 3 € et l’intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le Cancer 87.

La municipalité offrira un verre de l’amitié à 12h. D’autres animations sont prévues. .

Place du Docteur Donnet Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie.magnac-bourg@wanadoo.fr

L’événement Journée national du commerce de proximité et de l’artisanat Magnac-Bourg a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Briance Sud Haute-Vienne