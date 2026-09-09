Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

journée national du commerce de proximité

Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le 10 octobre, Marennes-Hiers-Brouage participera à la 18e édition de la Journée Nationale du Commerce de Proximité, aux côtés de l’association Marennes Commerces.

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Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : National Local Retail Day

On October 10, Marennes-Hiers-Brouage will participate in the 18th annual National Local Business Day, alongside the Marennes Commerces association.

L’événement journée national du commerce de proximité Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes