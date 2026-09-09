journée national du commerce de proximité Marennes-Hiers-Brouage
samedi 10 octobre 2026 · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
journée national du commerce de proximité
Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Le 10 octobre, Marennes-Hiers-Brouage participera à la 18e édition de la Journée Nationale du Commerce de Proximité, aux côtés de l’association Marennes Commerces.
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Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : National Local Retail Day
On October 10, Marennes-Hiers-Brouage will participate in the 18th annual National Local Business Day, alongside the Marennes Commerces association.
L’événement journée national du commerce de proximité Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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