Journée Nationale Commémoration publique à la Maison d’Izieu Maison d’Izieu Izieu

Journée Nationale Commémoration publique à la Maison d’Izieu Maison d’Izieu Izieu dimanche 20 juillet 2025.

Journée Nationale Commémoration publique à la Maison d’Izieu

Maison d’Izieu 70 Route de Lambraz Izieu Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-07-20 10:35:00

Date(s) :

2025-07-20

Commémoration Journée nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France



Organisée en partenariat avec l’ ONACVG de l’Ain, la cérémonie est publique et ouverte à tous.

.

Maison d’Izieu 70 Route de Lambraz Izieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 87 21 05 accueil@memorializieu.eu

English :

Commemoration National day of remembrance for victims of racist and anti-Semitic crimes committed by the French state and tribute to the Righteous of France



Organized in partnership with Ain?s ONACVG, the ceremony is public and open to all.

German :

Gedenken Nationaler Tag des Gedenkens an die Opfer der rassistischen und antisemitischen Verbrechen des französischen Staates und der Ehrung der Gerechten Frankreichs



Die Zeremonie wird in Zusammenarbeit mit dem ONACVG de l’Ain organisiert und ist öffentlich und offen für alle.

Italiano :

Commemorazione Giornata nazionale in memoria delle vittime dei crimini razzisti e antisemiti dello Stato francese e in omaggio ai Giusti di Francia



Organizzata in collaborazione con l’Ain ONACVG, la cerimonia è pubblica e aperta a tutti.

Espanol :

Conmemoración Día nacional en memoria de las víctimas de los crímenes racistas y antisemitas del Estado francés y en homenaje a los Justos de Francia



Organizada en colaboración con la Ain ONACVG, la ceremonia es pública y abierta a todos.

L’événement Journée Nationale Commémoration publique à la Maison d’Izieu Izieu a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier