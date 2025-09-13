Journée nationale de la marche nordique Anais

Journée nationale de la marche nordique Anais samedi 13 septembre 2025.

Journée nationale de la marche nordique

Marais Communal Anais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:55:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

A l’occasion de la journée nationale de la marche nordique, le SCS Athlétisme de Surgères propose une marche dans le marais communal.

Départ à 9h55 avec possibilité de prêt des bâtons de marche nordique.

.

Marais Communal Anais 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 53 90 athlesurgeres@gmail.com

English :

To mark National Nordic Walking Day, the SCS Athlétisme de Surgères is organizing a walk in the local marshland.

Departure at 9.55 a.m. Nordic walking poles available on loan.

German :

Anlässlich des nationalen Nordic-Walking-Tages bietet der SCS Athletisme de Surgères eine Wanderung im kommunalen Sumpfgebiet an.

Start um 9:55 Uhr mit der Möglichkeit, Nordic-Walking-Stöcke auszuleihen.

Italiano :

In occasione della Giornata nazionale del Nordic Walking, la SCS Athlétisme de Surgères organizza una passeggiata nella palude locale.

Inizio alle 9.55, con bastoncini da nordic walking disponibili in prestito.

Espanol :

Con motivo del Día Nacional de la Marcha Nórdica, la SCS Athlétisme de Surgères organiza un paseo por la marisma local.

Salida a las 9.55 h, con préstamo de bastones de marcha nórdica.

L’événement Journée nationale de la marche nordique Anais a été mis à jour le 2025-08-27 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin