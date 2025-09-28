Journée Nationale de la Marche Nordique Léognan
Lac Bleu Léognan Gironde
Venez essayer cette discipline complète tant pour le corps que pour l’esprit qu’est la marche nordique.
Parlez-en autour de vous et venez en famille ou entre amis. Nous vous prêterons les bâtons nécessaires à cette séance découverte. .
Lac Bleu Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 17 04 23
