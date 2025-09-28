Journée Nationale de la Marche Nordique Léognan

Journée Nationale de la Marche Nordique

Journée Nationale de la Marche Nordique Léognan dimanche 28 septembre 2025.

Journée Nationale de la Marche Nordique

Lac Bleu Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28

Date(s) :
2025-09-28

Venez essayer cette discipline complète tant pour le corps que pour l’esprit qu’est la marche nordique.
Parlez-en autour de vous et venez en famille ou entre amis. Nous vous prêterons les bâtons nécessaires à cette séance découverte.   .

Lac Bleu Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 17 04 23 

English : Journée Nationale de la Marche Nordique

German : Journée Nationale de la Marche Nordique

Italiano :

Espanol : Journée Nationale de la Marche Nordique

L’événement Journée Nationale de la Marche Nordique Léognan a été mis à jour le 2025-09-23 par Sud Bordeaux Tourisme