Journée Nationale de la Marche Nordique Léognan dimanche 28 septembre 2025.

Lac Bleu Léognan Gironde

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Venez essayer cette discipline complète tant pour le corps que pour l’esprit qu’est la marche nordique.

Parlez-en autour de vous et venez en famille ou entre amis. Nous vous prêterons les bâtons nécessaires à cette séance découverte. .

Lac Bleu Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 17 04 23

