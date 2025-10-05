Journée Nationale de la Marche Nordique Salle Omnisports Moutiers-les-Mauxfaits

Journée Nationale de la Marche Nordique Salle Omnisports Moutiers-les-Mauxfaits dimanche 5 octobre 2025.

Journée Nationale de la Marche Nordique

Salle Omnisports Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:30:00

Date(s) :

2025-10-05

.

Salle Omnisports Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire mmac85@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Nationale de la Marche Nordique Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral