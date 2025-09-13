Journée Nationale de la Marche nordique Rue des Petites Marnes Poligny
Journée Nationale de la Marche nordique Rue des Petites Marnes Poligny samedi 13 septembre 2025.
Journée Nationale de la Marche nordique
Rue des Petites Marnes Piste athlétisme Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-13 12:00:00
2025-09-13
Venez vous initier ou vous perfectionner à la marche nordique lors des Journées Nationales de Marche Nordique
Vous pourrez ainsi (re)découvrir tous les bienfaits de cette activité de pleine nature accessible au plus grand nombre.
Dès 18 ans
Programme:
Accueil / échauffement
Initiation pour débutants / perfectionnement technique pour confirmés
Virée nordique de 5-6 km
Biathlon et pass’nordique (à Poligny) (voir la présentation du biathlon nordique en vidéo en cliquant ICI)
Etirements / collation / échanges
Nos entraîneurs diplômés vous attendent pour partager leur passion nordique !!!
A gagner: Des goodies !
Un lot ou bon d’achat au tirage au sort (présence obligatoire en fin de manifestation)
Informations pratiques
Prévoir une tenue de sport avec des chaussures adaptées à la pratique en nature (souples à tige basse avec semelles crantées) et à la météo (maintien de la séance malgré la pluie avec adaptation du programme si nécessaire)
Avoir un petit sac de sport avec une gourde (ou sac d’hydratation) .
Rue des Petites Marnes Piste athlétisme Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 08 68 contact.ejca@gmail.com
