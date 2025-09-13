Journée nationale de la marche nordique Salins-les-Bains

Journée nationale de la marche nordique Salins-les-Bains samedi 13 septembre 2025.

Journée nationale de la marche nordique

allée Jules Marcou Salins-les-Bains Jura

Gratuit

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-13

La marche nordique, c’est marcher avec des bâtons pour se propulser. Cette activité physique et sportive procure plein de bénéfices sur la santé.

Venez nombreux découvrir, pratiquer et se perfectionner en marche nordique quelque soit votre niveau de pratique, débutant ou confirmé !!!

Pour plus de pratique et de plaisir, nous déclinerons la Journée Nationale de Marche Nordique:

A partir de 18 ans

Programme

Accueil / échauffement

Initiation pour débutants / perfectionnement technique pour confirmés

Virée nordique de 5-6 km

Biathlon et pass’nordique (à Poligny) (voir la présentation du biathlon nordique en vidéo en cliquant ICI)

Etirements / collation / échanges

Nos entraîneurs diplômés vous attendent pour partager leur passion nordique !

A gagner !!!

Des goodies

Un lot ou bon d’achat au tirage au sort (présence obligatoire en fin de manifestation)

Informations pratiques

Prévoir une tenue de sport avec des chaussures adaptées à la pratique en nature (souples à tige basse avec semelles crantées) et à la météo (maintien de la séance malgré la pluie avec adaptation du programme si nécessaire)

Avoir un petit sac de sport avec une gourde (ou sac d’hydratation)

Organisateur EJCA

Entente Jura Centre Athlétisme .

allée Jules Marcou Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 08 68 contact.ejca@gmail.com

