Journée nationale de la marche nordique Salins-les-Bains

Journée nationale de la marche nordique
Gratuit
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 17:00:00
2025-09-13
La marche nordique, c’est marcher avec des bâtons pour se propulser. Cette activité physique et sportive procure plein de bénéfices sur la santé.
Venez nombreux découvrir, pratiquer et se perfectionner en marche nordique quelque soit votre niveau de pratique, débutant ou confirmé !!!
Pour plus de pratique et de plaisir, nous déclinerons la Journée Nationale de Marche Nordique:
A partir de 18 ans
Programme
Accueil / échauffement
Initiation pour débutants / perfectionnement technique pour confirmés
Virée nordique de 5-6 km
Biathlon et pass’nordique (à Poligny) (voir la présentation du biathlon nordique en vidéo en cliquant ICI)
Etirements / collation / échanges
Nos entraîneurs diplômés vous attendent pour partager leur passion nordique !
A gagner !!!
Des goodies
Un lot ou bon d’achat au tirage au sort (présence obligatoire en fin de manifestation)
Informations pratiques
Prévoir une tenue de sport avec des chaussures adaptées à la pratique en nature (souples à tige basse avec semelles crantées) et à la météo (maintien de la séance malgré la pluie avec adaptation du programme si nécessaire)
Avoir un petit sac de sport avec une gourde (ou sac d’hydratation)
Organisateur EJCA
Entente Jura Centre Athlétisme .
allée Jules Marcou Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 08 68 contact.ejca@gmail.com
