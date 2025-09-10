Journée Nationale de la Marche TARBES Tarbes

TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-10 13:30:00

fin : 2025-09-10 15:00:00

2025-09-10

Envie de bouger, de vous remettre en forme ou simplement de prendre un grand bol d’air ?

Venez participer à la Journée Nationale de la Marche Nordique & Athlétique ! Une occasion idéale pour (re)découvrir deux disciplines accessibles, complètes, et incroyablement bénéfiques pour le corps et l’esprit.

Organisée par le Tarbes Pyrénées Athlétisme, cette journée s’adresse à tous les publics débutants, curieux, sportifs confirmés, retraités actifs ou simples marcheurs du dimanche.

Que vous soyez seul(e), entre amis ou en famille, chacun trouvera son rythme et sa motivation dans une ambiance

conviviale.

Pourquoi venir essayer ?

Pour tester gratuitement la marche nordique et la marche athlétique

Pour rencontrer une communauté bienveillante

Pour être conseillé par des encadrants diplômés

Pour découvrir une activité physique douce mais efficace, idéale pour la santé cardio, la posture, l’endurance et même la gestion du stress et surtout prendre du plaisir en bougeant

Matériel fourni sur place (bâtons de marche nordique disponibles)

.

English :

Want to get moving, get back into shape or simply take a deep breath of fresh air?

Come and take part in the Journée Nationale de la Marche Nordique & Athlétique! It’s the perfect opportunity to (re)discover two disciplines that are accessible, complete and incredibly beneficial for body and mind.

Organized by Tarbes Pyrénées Athlétisme, this day is open to all: beginners, the curious, experienced sportsmen and women, active retirees or simple Sunday walkers.

Whether you’re on your own, with friends or family, everyone will find their own rhythm and motivation in a friendly atmosphere

atmosphere.

Why come and try?

Try out Nordic walking and race walking for free

To meet a friendly community

To receive advice from qualified instructors

To discover a gentle but effective physical activity, ideal for cardio health, posture, endurance and even stress management, and above all: to have fun while you move

Equipment provided on site (Nordic walking poles available)

German :

Haben Sie Lust, sich zu bewegen, in Form zu kommen oder einfach nur frische Luft zu schnappen?

Nehmen Sie am Nationalen Tag des Nordic Walking und der Leichtathletik teil! Eine ideale Gelegenheit, zwei leicht zugängliche, umfassende und unglaublich wohltuende Sportarten für Körper und Geist (wieder) zu entdecken.

Dieser Tag wird von Tarbes Pyrénées Athlétisme organisiert und richtet sich an alle: Anfänger, Neugierige, erfahrene Sportler, aktive Rentner oder einfache Sonntagswanderer.

Ob Sie allein, mit Freunden oder der Familie unterwegs sind, jeder wird seinen eigenen Rhythmus und seine eigene Motivation in einer entspannten Atmosphäre finden

geselligen Atmosphäre.

Warum sollten Sie zum Ausprobieren kommen?

Um Nordic Walking und Leichtathletik kostenlos zu testen

Um eine wohlwollende Gemeinschaft zu treffen

Um von qualifizierten Betreuern beraten zu werden

Um eine sanfte, aber effektive körperliche Aktivität zu entdecken, die ideal für die Gesundheit, das Herz-Kreislauf-System, die Körperhaltung, die Ausdauer und sogar die Stressbewältigung ist, und vor allem: Spaß an der Bewegung zu haben

Material wird vor Ort bereitgestellt (Nordic-Walking-Stöcke verfügbar)

Italiano :

Volete muovervi, rimettervi in forma o semplicemente prendere una profonda boccata d’aria fresca?

Venite a partecipare alla Giornata nazionale del Nordic Walking e del Race Walking! È l’occasione perfetta per (ri)scoprire due discipline accessibili, complete e incredibilmente benefiche per il corpo e la mente.

Organizzata da Tarbes Pyrénées Athlétisme, questa giornata è aperta a tutti: principianti, curiosi, sportivi esperti, pensionati attivi o semplici camminatori della domenica.

Da soli, con gli amici o con la famiglia, ognuno troverà il proprio ritmo e la propria motivazione in un’atmosfera amichevole

atmosfera amichevole.

Perché venire a provare?

Per provare gratuitamente il nordic walking e la corsa

Per incontrare una comunità amichevole

Per ricevere consigli da istruttori qualificati

Per scoprire un’attività fisica dolce ma efficace, ideale per la salute cardio, la postura, la resistenza e persino la gestione dello stress, e soprattutto per divertirsi mentre ci si muove

Attrezzatura fornita in loco (bastoncini da nordic walking disponibili)

Espanol :

¿Quiere moverse, ponerse en forma o simplemente respirar aire fresco?

¡Ven y participa en el Día Nacional de la Marcha Nórdica y la Marcha Atlética! Es la ocasión perfecta para (re)descubrir dos disciplinas accesibles, completas e increíblemente beneficiosas para el cuerpo y la mente.

Organizada por Tarbes Pyrénées Athlétisme, esta jornada está abierta a todos: principiantes, curiosos, deportistas experimentados, jubilados activos o simples paseantes domingueros.

Solo, con amigos o en familia, cada uno encontrará su ritmo y su motivación en un ambiente amistoso

ambiente cordial.

¿Por qué venir a probar?

Para probar gratis la marcha nórdica y la marcha atlética

Para conocer a una comunidad amistosa

Para recibir consejos de monitores cualificados

Para descubrir una actividad física suave pero eficaz, ideal para la salud cardiovascular, la postura, la resistencia e incluso la gestión del estrés, y sobre todo: para divertirse moviéndose

Material proporcionado in situ (bastones de marcha nórdica disponibles)

