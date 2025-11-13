Journée nationale de la reconversion (CCI Corrèze) Brive-la-Gaillarde

Journée nationale de la reconversion (CCI Corrèze) Brive-la-Gaillarde jeudi 13 novembre 2025.

25 Avenue Édouard Herriot Brive-la-Gaillarde Corrèze

Un événement CCI Corrèze coorganisé avec Nouvelle Vie Pro, AEF Info, et soutenu par le Ministère du Travail et la Caisse des Dépôts.

Un moment clé pour repenser votre avenir professionnel, que vous soyez salarié, demandeur d’emploi, indépendant, agent public ou en réflexion sur votre parcours.

Coup de projecteur sur les 50 ans et plus valorisez votre expérience et découvrez les solutions concrètes pour rebondir !

Rencontrez les acteurs locaux de la reconversion dès 14h.

Ateliers pratiques et témoignages inspirants de parcours de reconversion tout au long de l’après-midi. .

25 Avenue Édouard Herriot Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 94 36 ceyrignoux@correze.cci.fr

