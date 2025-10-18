Journée Nationale de la Réparation Conforama Rennes Rennes

Journée Nationale de la Réparation Conforama Rennes Samedi 18 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Petit déjeuner autour de l’offre de réparation et des bonus pour le client

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T11:30:00.000+02:00

1



Conforama Rennes AVENUE HENRI FREVILLE – 35200 RENNES Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine