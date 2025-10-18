Journée Nationale de la Réparation Conforama Rennes Rennes
Journée Nationale de la Réparation Conforama Rennes Rennes samedi 18 octobre 2025.
Journée Nationale de la Réparation Conforama Rennes Rennes Samedi 18 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Petit déjeuner autour de l’offre de réparation et des bonus pour le client
Petit déjeuner autour de l’offre de réparation et des bonus pour le client
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-18T10:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-18T11:30:00.000+02:00
1
Conforama Rennes AVENUE HENRI FREVILLE – 35200 RENNES Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine