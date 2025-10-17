Journée Nationale de la Réparation Trie-sur-Baïse

À l’occasion de la Journée nationale de la réparation, nous organisons un atelier de réparation de vélos sur la place publique de Trie-sur-Baïse le 17/10/2025 à partir de 16h30.

English :

To mark National Repair Day, we’re organizing a bike repair workshop in the public square of Trie-sur-Baïse on 17/10/2025 from 4.30pm.

German :

Anlässlich des Nationalen Reparaturtages organisieren wir am 17.10.2025 ab 16:30 Uhr einen Fahrradreparatur-Workshop auf dem öffentlichen Platz in Trie-sur-Baïse.

Italiano :

In occasione della Giornata nazionale della riparazione, organizziamo un laboratorio di riparazione di biciclette nella piazza pubblica di Trie-sur-Baïse il 17/10/2025 dalle 16.30.

Espanol :

Con motivo del Día Nacional de la Reparación, organizamos un taller de reparación de bicicletas en la plaza pública de Trie-sur-Baïse el 17/10/2025 a partir de las 16.30 horas.

