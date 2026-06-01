Journée Nationale de la Résilience le port de l’Abbaye Hautmont

Hautmont

Journée Nationale de la Résilience

le port de l’Abbaye Bd de l’Ecluse sur le parvis du lycée P. Courtoy Hautmont Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

JOURNÉE DE LA RÉSILIENCE bateaux, secours et démonstrations au bord de la Sambre.

le Port de l’Abbaye vous accueillera pour une journée entièrement dédiée aux risques liés à l’eau et aux gestes qui sauvent

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le port de l’Abbaye Bd de l’Ecluse sur le parvis du lycée P. Courtoy Hautmont 59330 Nord Hauts-de-France +33 3 27 53 01 06 portdelabbaye@amvs.fr

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English :

JOURNÉE DE LA RÉSILIENCE: boats, rescues and demonstrations on the banks of the Sambre.

the Port de l’Abbaye will welcome you for a day entirely dedicated to water-related risks and life-saving techniques

L’événement Journée Nationale de la Résilience Hautmont a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de l’Avesnois