Journée Nationale de la Résilience le port de l’Abbaye Hautmont
Journée Nationale de la Résilience le port de l’Abbaye Hautmont samedi 6 juin 2026.
Hautmont
Journée Nationale de la Résilience
le port de l’Abbaye Bd de l’Ecluse sur le parvis du lycée P. Courtoy Hautmont Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
JOURNÉE DE LA RÉSILIENCE bateaux, secours et démonstrations au bord de la Sambre.
le Port de l’Abbaye vous accueillera pour une journée entièrement dédiée aux risques liés à l’eau et aux gestes qui sauvent
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le port de l’Abbaye Bd de l’Ecluse sur le parvis du lycée P. Courtoy Hautmont 59330 Nord Hauts-de-France +33 3 27 53 01 06 portdelabbaye@amvs.fr
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English :
JOURNÉE DE LA RÉSILIENCE: boats, rescues and demonstrations on the banks of the Sambre.
the Port de l’Abbaye will welcome you for a day entirely dedicated to water-related risks and life-saving techniques
L’événement Journée Nationale de la Résilience Hautmont a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de l’Avesnois