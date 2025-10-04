Journée nationale de la spéléologie et du canyonisme Limogne-en-Quercy

Journée nationale de la spéléologie et du canyonisme

36 Rue de Lescure Limogne-en-Quercy Lot

Initiation à la spéléologie à Limogne avec le club « Les spéléos du Causse du Quercy »

Progression en milieu souterrain.

Inscription et renseignements par mail dan.soubiran@orange.fr ou par téléphone 06 14 61 02 60 .

English :

Introduction to caving in Limogne with the « Les spéléos du Causse du Quercy » club

German :

Einführung in die Höhlenforschung in Limogne mit dem Verein « Les spéléos du Causse du Quercy »

Italiano :

Introduzione alla speleologia a Limogne con il club « Les spéléos du Causse du Quercy »

Espanol :

Iniciación a la espeleología en Limogne con el club « Les spéléos du Causse du Quercy »

