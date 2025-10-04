Journée nationale de la spéléologie et du canyonisme Limogne-en-Quercy
Journée nationale de la spéléologie et du canyonisme Limogne-en-Quercy samedi 4 octobre 2025.
Journée nationale de la spéléologie et du canyonisme
36 Rue de Lescure Limogne-en-Quercy Lot
Gratuit
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Initiation à la spéléologie à Limogne avec le club « Les spéléos du Causse du Quercy »
Progression en milieu souterrain.
Inscription et renseignements par mail dan.soubiran@orange.fr ou par téléphone 06 14 61 02 60 .
36 Rue de Lescure Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 14 61 02 60 dan.soubiran@orange.fr
English :
Introduction to caving in Limogne with the « Les spéléos du Causse du Quercy » club
German :
Einführung in die Höhlenforschung in Limogne mit dem Verein « Les spéléos du Causse du Quercy »
Italiano :
Introduzione alla speleologia a Limogne con il club « Les spéléos du Causse du Quercy »
Espanol :
Iniciación a la espeleología en Limogne con el club « Les spéléos du Causse du Quercy »
