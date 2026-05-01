Villefranche-de-Rouergue

Journée Nationale de l’Accès au Droit 2026

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Des professionnels du droit, des administrations et des associations répondront à toutes vos questions sur l’accès à vos droits Quels sont mes droits, vers qui me tourner pour les exercer et selon quelles procédures ?

Autour d’une vingtaine de stands, des professionnels du droit et de la justice, ainsi que des représentants administrations, d’associations et de services publics, vous présenteront leurs activités et répondront à toutes vos questions relatives à l’accès aux droits. Seront notamment abordés les procédures amiables et judiciaires, les dispositifs d’aide et d’orientation en matière sociale, familiale et économique, ainsi que le droit de la protection des personnes vulnérables.

Le CDAD de l’Aveyron et ses partenaires vous donnent rendez-vous au cœur du marché de Villefranche-de-Rouergue, Allée Aristide Briand, côté place Lescure.

GRATUIT ET SANS RÉSERVATION .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 43 22 cdad-aveyron@justice.fr

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English :

Legal professionals, administrations and associations will be on hand to answer all your questions about access to your rights: what are my rights, where can I turn to exercise them, and what procedures do I need to follow?

L’événement Journée Nationale de l’Accès au Droit 2026 Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)