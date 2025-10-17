Journée nationale de l’architecture Abbeville

Partez à la découverte d’Abbeville à travers une visite architecturale commentée par les architectes de l’agence BRA-VO. Ce parcours mettra en lumière l’architecture de la reconstruction, son histoire et ses spécificités, enrichi par des croquis et dessins réalisés sur site !

20 rue Millevoye Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

Discover Abbeville on an architectural tour led by architects from BRA-VO. The tour will highlight the architecture of the reconstruction period, its history and specific features, enriched by sketches and drawings made on site!

German :

Entdecken Sie Abbeville auf einem architektonischen Rundgang, der von den Architekten des Büros BRA-VO kommentiert wird. Dieser Rundgang beleuchtet die Architektur des Wiederaufbaus, ihre Geschichte und ihre Besonderheiten und wird durch Skizzen und Zeichnungen bereichert, die vor Ort angefertigt wurden!

Italiano :

Scoprite Abbeville con un tour architettonico guidato dagli architetti di BRA-VO. La visita metterà in evidenza l’architettura del periodo della ricostruzione, la sua storia e le sue caratteristiche specifiche e sarà arricchita da schizzi e disegni realizzati sul posto!

Espanol :

Descubra Abbeville en una visita arquitectónica dirigida por arquitectos de BRA-VO. La visita le permitirá descubrir la arquitectura de la época de la reconstrucción, su historia y sus particularidades, y se completará con bocetos y dibujos realizados in situ

