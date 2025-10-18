Journée nationale de l’architecture en terres d’Estuaire : expos, visites, atelier, court-métrage, apéro-rencontre. Saint-Ciers sur Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde

Journée nationale de l’architecture en terres d’Estuaire : expos, visites, atelier, court-métrage, apéro-rencontre. Samedi 18 octobre, 14h00 Saint-Ciers sur Gironde Gironde

Gratuit

Les Journées nationales de l’architecture invitent à (re)découvrir la richesse et la créativité de notre cadre de vie sur notre territoire !

Au programme : ️ visites guidées, ateliers participatifs, ️ expositions et temps conviviaux pour échanger autour de l’architecture sous toutes ses formes. Une belle occasion de poser un autre regard sur nos bâtiments, nos espaces publics et notre patrimoine contemporain.

En continu sur la journée

️ Expositions :

« Tout doit Disparaitre » de Dominique Hermier – 80 avenue de la République à Saint-Ciers-sur-Gironde.

« Architecture » du club photo de l’Estuaire – médiathèque Saint-Ciers-sur-Gironde (jusqu’au 21/11) et du 25/11 au 20/01 au CFM.

Entre 14h00 et 17h00 – Visites architecturales (sur inscription au 06.76.14.31.86)

Piscine tournesol de Braud-et-Saint-Louis avec l’agence Moon Safari

Retour sur la transformation réussie du concept de piscine « héliotrope » des années 70.

RDV à 14h00 – 51 Av. de la République, Braud-et-Saint-Louis

Les jardins d’Etauliers, avec l’Atelier Concordet et Zoé Balla Paysagiste

Projet pour un bourg apaisé et verdoyant.

RDV à 15h00 – Fabrique Baffort, 1 place de la halle, Étauliers

Réhabilitation de la maison Chain, avec Arnaud Ovide, maire de Saint-Aubin

Transformation d’un patrimoine viticole en maisons intergénérationnelles.

RDV à 15h00 – devant la mairie, Saint-Aubin-de-Blaye

♻️ Village du Réemploi Solidaire – Communauté de communes de l’Estuaire

Construction intégrant des matériaux de réemploi.

RDV à 16h00 – Parc Gironde Synergies, Reignac

️ Réhabilitation de deux immeubles mitoyens « Le 80-82 », avec Charlotte Allard et partenaires

Transformation de bâtis anciens avec la participation des habitants.

RDV à 17h00 – 80 avenue de la République, Saint-Ciers-sur-Gironde

Atelier créatif « Tout Doit Disparaitre / Tout doit Ré-apparaitre » avec le CAUE

Pour petits et grands !

15h et 16h – Sur inscription 06.76.14.31.86

80 avenue de la République, Saint-Ciers-sur-Gironde

Permanence d’un architecte-conseil du CAUE

À partir de 15h – au 80 avenue de la République

17h00 – 80 avenue de la République, Saint-Ciers

Vernissage « Tout doit disparaitre » avec Dominique Hermier

️ Visite guidée du bâti avec l’architecte Charlotte Allard

18h30 – 20h30 – Médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde

Vernissage « Architecture » du club photo de l’Estuaire

Visite Micro-folie « ART’CHITECTURE » + diffusion du court métrage « Bientôt chez vous »

Apéro-rencontre : « Réemploi de l’ancien pour ré-habiter les bourgs » avec architectes, artistes et élus

Mercredi 22 octobre

Atelier Micro-Folie : « Paysage imaginaire : création d’une carte pop-up » (à partir de 6 ans)

Sur inscription au 06.26.92.90.75

Saint-Ciers sur Gironde 80 avenue de la République 33820 Saint-Ciers sur Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.cauegironde.com Bâtiment de centre-bourg en réhabilitation pour devenir un tiers-lieux parkings à proximité

© Maxime Garcia