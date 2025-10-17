Journée Nationale de l’Architecture Exposition à la Galerie de La Filature La Filature de Ronchamp Ronchamp
Journée Nationale de l’Architecture Exposition à la Galerie de La Filature La Filature de Ronchamp Ronchamp vendredi 17 octobre 2025.
Journée Nationale de l’Architecture Exposition à la Galerie de La Filature
La Filature de Ronchamp 20bis rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 14:00:00
fin : 2025-10-18 16:30:00
Date(s) :
2025-10-17
Journée Nationale de l’Architecture Exposition à la Galerie de La Filature
Vendredi 17 et samedi 18 octobre de 9h à 12h et de 14h à 16h30 .
La Filature de Ronchamp 20bis rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 21 21 42
English : Journée Nationale de l’Architecture Exposition à la Galerie de La Filature
German : Journée Nationale de l’Architecture Exposition à la Galerie de La Filature
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Nationale de l’Architecture Exposition à la Galerie de La Filature Ronchamp a été mis à jour le 2025-09-13 par RONCHAMP TOURISME