Journée Nationale de l’Architecture Visite de La Filature de Ronchamp et de la Micro-Folie La Filature de Ronchamp Ronchamp

Journée Nationale de l’Architecture Visite de La Filature de Ronchamp et de la Micro-Folie

La Filature de Ronchamp 20bis rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-10-18 14:00:00

Profitez d’une visite commentée de La Filature de Ronchamp et de sa Micro-Folie, le samedi 18 octobre à 10h et à 14h .

