Journée Nationale de l’Architecture Visite de La Filature de Ronchamp et de la Micro-Folie La Filature de Ronchamp Ronchamp

La Filature de Ronchamp 20bis rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Profitez d’une visite commentée de La Filature de Ronchamp et de sa Micro-Folie, le samedi 18 octobre à 10h et à 14h .
La Filature de Ronchamp 20bis rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82
