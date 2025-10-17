Journée Nationale de l’Architecture Visite du chantier du Musée de la Mine Musée de la Mine Marcel Maulini Ronchamp
Journée Nationale de l’Architecture Visite du chantier du Musée de la Mine Musée de la Mine Marcel Maulini Ronchamp vendredi 17 octobre 2025.
Journée Nationale de l’Architecture Visite du chantier du Musée de la Mine
Musée de la Mine Marcel Maulini 33 Place de la Mairie Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 10:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Journée Nationale de l’Architecture Visite du chantier du Musée de la Mine
Profitez d’une visite commentée du chantier du Musée de la Mine Marcel Maulini; le vendredi 17 octobre à 10h et à14h .
Musée de la Mine Marcel Maulini 33 Place de la Mairie Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82
English : Journée Nationale de l’Architecture Visite du chantier du Musée de la Mine
German : Journée Nationale de l’Architecture Visite du chantier du Musée de la Mine
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Nationale de l’Architecture Visite du chantier du Musée de la Mine Ronchamp a été mis à jour le 2025-09-22 par RONCHAMP TOURISME