Journée Nationale de l’Architecture Visite du Puits Sainte Marie La Filature de Ronchamp Ronchamp

La Filature de Ronchamp 20bis rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône

Gratuit
Gratuit

Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19

2025-10-19

Journée Nationale de l’Architecture Visite du Puits Sainte Marie
Profitez d’une visite commentée du Puits Sainte Marie à Ronchamp le dimanche 19 octobre à 10h et à 11h30   .

La Filature de Ronchamp 20bis rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82 

