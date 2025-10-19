Journée Nationale de l’Architecture Visite du Puits Sainte Marie La Filature de Ronchamp Ronchamp
La Filature de Ronchamp 20bis rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Profitez d’une visite commentée du Puits Sainte Marie à Ronchamp le dimanche 19 octobre à 10h et à 11h30 .
La Filature de Ronchamp 20bis rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82
