La Hallotière

Journée Nationale de l’Attelage !

70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Journée Nationale de l’Attelage ! L’Association l’Ecurie du Bonheur vous invite à découvrir son village d’autrefois. Animations et visites exceptionnelles ! Réservation obligatoire, places limitées.

06 37 97 96 77

Adulte 20 euros

Enfant 12 euros

Gratuit -3 ans .

70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77

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English : Journée Nationale de l’Attelage !

L’événement Journée Nationale de l’Attelage ! La Hallotière a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux