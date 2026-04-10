Journée Nationale de l’Attelage ! La Hallotière
Journée Nationale de l’Attelage ! La Hallotière dimanche 19 avril 2026.
La Hallotière
Journée Nationale de l’Attelage !
70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Journée Nationale de l’Attelage ! L’Association l’Ecurie du Bonheur vous invite à découvrir son village d’autrefois. Animations et visites exceptionnelles ! Réservation obligatoire, places limitées.
06 37 97 96 77
Adulte 20 euros
Enfant 12 euros
Gratuit -3 ans .
70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77
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English : Journée Nationale de l’Attelage !
L’événement Journée Nationale de l’Attelage ! La Hallotière a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
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