Journée nationale de lutte contre la précarité énergétique Visite d’un logement rénové Le Grand-Village-Plage

Journée nationale de lutte contre la précarité énergétique Visite d’un logement rénové Le Grand-Village-Plage mardi 18 novembre 2025.

Journée nationale de lutte contre la précarité énergétique Visite d’un logement rénové

Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 10:00:00

fin : 2025-11-18 12:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Visite d’un logement rénové avec le soutien du service habitat de la communauté de communes, dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre la précarité énergétique.

1er départ à 10h, 2ème départ à 11h.

.

Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 24 68 accueil@cdc-oleron.fr

English : National Day for Combating Fuel Poverty Visit a renovated home

Visit a home renovated with the support of the communauté de communes’ housing department, as part of the national day against fuel poverty.

1st departure at 10 a.m., 2nd departure at 11 a.m.

German : Nationaler Tag gegen Energiearmut Besuch einer renovierten Wohnung

Besichtigung einer Wohnung, die mit Unterstützung der Abteilung für Wohnungswesen der Communauté de communes im Rahmen des nationalen Tages gegen Energiearmut renoviert wurde.

erster Start um 10 Uhr, zweiter Start um 11 Uhr.

Italiano :

Visita a un’abitazione ristrutturata con il sostegno del dipartimento alloggi della Communauté de Communes, nell’ambito della Giornata nazionale di lotta alla povertà energetica.

prima partenza alle 10.00, seconda partenza alle 11.00.

Espanol : Día Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética Visite una vivienda rehabilitada

Visita a una vivienda renovada con el apoyo del departamento de vivienda de la Communauté de Communes, en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética.

1ª salida a las 10 h, 2ª salida a las 11 h.

L’événement Journée nationale de lutte contre la précarité énergétique Visite d’un logement rénové Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes