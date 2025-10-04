Journée nationale dédiée aux bibliothèques Cernay
Journée nationale dédiée aux bibliothèques Cernay samedi 4 octobre 2025.
Journée nationale dédiée aux bibliothèques
15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Biblio Bingo, ateliers créatifs, kamishibaï et vente de livres la Médiathèque de Cernay vous attend pour une journée festive !
À Cernay, vivez une journée autour des livres avec kamishibaï, Biblio Bingo, ateliers reliure, écriture et DIY (cartes, marque-pages), sans oublier la vente de livres et CD à petits prix. .
15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr
English :
Biblio Bingo, creative workshops, kamishibaï and book sales: the Médiathèque de Cernay awaits you for a festive day!
German :
Biblio Bingo, kreative Workshops, Kamishibai und Buchverkauf: Die Mediathek von Cernay erwartet Sie zu einem festlichen Tag!
Italiano :
Biblio Bingo, laboratori creativi, kamishibaï e vendita di libri: la biblioteca multimediale di Cernay vi aspetta per una giornata di festa!
Espanol :
Biblio Bingo, talleres creativos, kamishibaï y venta de libros: ¡la biblioteca multimedia de Cernay se prepara para una jornada festiva!
L’événement Journée nationale dédiée aux bibliothèques Cernay a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay