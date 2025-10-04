Journée nationale dédiée aux bibliothèques Thann

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Racontines, kamishibaï, ateliers créatifs, origami, écriture et vente de livres la Médiathèque de Thann vous invite à une journée festive et familiale.

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Racontines, kamishibaï, creative workshops, origami, writing and book sales: the Médiathèque de Thann invites you to a festive family day.

German :

Racontines, Kamishibaï, kreative Workshops, Origami, Schreiben und Buchverkauf: Die Mediathek von Thann lädt Sie zu einem festlichen Familientag ein.

Italiano :

Racconti, kamishibai, laboratori creativi, origami, scrittura e vendita di libri: la biblioteca multimediale Thann vi invita a una giornata di festa per le famiglie.

Espanol :

Cuentacuentos, kamishibai, talleres creativos, papiroflexia, escritura y venta de libros: la biblioteca multimedia de Thann le invita a una jornada festiva en familia.

