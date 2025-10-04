Journée nationale dédiée aux bibliothèques Thann
Journée nationale dédiée aux bibliothèques
8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
Racontines, kamishibaï, ateliers créatifs, origami, écriture et vente de livres la Médiathèque de Thann vous invite à une journée festive et familiale.
8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr
English :
Racontines, kamishibaï, creative workshops, origami, writing and book sales: the Médiathèque de Thann invites you to a festive family day.
German :
Racontines, Kamishibaï, kreative Workshops, Origami, Schreiben und Buchverkauf: Die Mediathek von Thann lädt Sie zu einem festlichen Familientag ein.
Italiano :
Racconti, kamishibai, laboratori creativi, origami, scrittura e vendita di libri: la biblioteca multimediale Thann vi invita a una giornata di festa per le famiglie.
Espanol :
Cuentacuentos, kamishibai, talleres creativos, papiroflexia, escritura y venta de libros: la biblioteca multimedia de Thann le invita a una jornada festiva en familia.
