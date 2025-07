Journée nationale des aidants 2025 Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

Journée nationale des aidants 2025 Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon lundi 6 octobre 2025.

Début : 2025-10-06 13:30:00

fin : 2025-10-06 17:00:00

2025-10-06

Venez passer un après-midi de détente pour la Journée Nationale des aidants

Au programme

– 14h30 un cabaret insolite « Jour de Fête »

– 16h des stands d’informations

– 16h30 un spectacle de danse folklorique « La Pastourelle de l’Amira » .

Salle de la Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 41 39 66 95

English :

Come and spend a relaxing afternoon for National Carers’ Day

German :

Verbringen Sie einen entspannten Nachmittag am Nationalen Tag der pflegenden Angehörigen

Italiano :

Venite a trascorrere un pomeriggio di relax in occasione della Giornata nazionale dei badanti

Espanol :

Venga a pasar una tarde relajante en el Día Nacional de los Cuidadores

L’événement Journée nationale des aidants 2025 Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-07-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis